Votation - C’est toujours 5x oui le 13 juin prochain!

À six semaines du vote, la population suisse maintient le cap vers une acceptation des objets soumis au vote le 13 juin. Getty Images/iStockphoto

Après le premier sondage Tamedia publié vendredi 30 avril, le premier sondage de la SSR sur les votations du 13 juin prochain vient confirmer la tendance positive sur les cinq objets soumis à votation. Concernant les deux initiatives sur les pesticides, les résultats sont semblables avec une acceptation de 54% pour celle sur la protection des eaux et 55% pour celle visant à interdire les pesticides de synthèse (c’est un point de plus que pour le sondage Tamedia).

Ici aussi, le sondage de la SSR constate un clivage ville-campagne très important: «La grande majorité du monde paysan est opposée aux deux initiatives anti-pesticides, les jugeant nuisibles pour l’approvisionnement alimentaire de la Suisse et pour le porte-monnaie des consommateurs. Les zones rurales sont ainsi majoritairement défavorables aux deux textes (53% et 58% de non). À l’inverse, plus de 50% des citadins y sont favorables. La part du oui est particulièrement importante dans les grandes agglomérations (65% et 66% de oui)». À noter que les Tessin se montre particulièrement opposé aux pesticides. 70% soutiennent le texte pour une eau potable propre et les deux tiers comptent voter en faveur de l’initiative contre les pesticides de synthèse.

Selon le sondage de la SSR, la loi sur le CO₂ serait davantage soutenue avec 60% d’avis favorables (contre 54% chez Tamedia). Selon la SSR: «Les partisans de l’UDC sont les seuls à refuser majoritairement le projet (64% de non, 32% de oui). Les électeurs libéraux-radicaux ne sont pas non plus très enthousiastes à l’idée d’introduire une taxe sur les billets d’avion ou de voir le prix de l’essence augmenter: 48% envisagent de voter oui, tandis que 47% penchent vers le non.» A gauche, le soutient est très fort et au Centre il est marqué avec 59% d’avis favorables contre 35% de rejet.

À noter que deux tiers des Romands soutiennent la loi sur le CO₂, contre 59% de Suisses alémaniques. C’est au Tessin que le climat semble le moins favorable à la réforme avec 54% de oui.

Un oui clair à la loi Covid-19

Concernant la loi Covid-19, les résultats sont quasi identiques dans les deux sondages: 67% de oui pour la SSR et 66% pour Tamedia. La SSR constate que l’opposition à la loi Covid est plus marquée en Suisse alémanique (29% de non) qu’en Suisse romande (24%) ou au Tessin (19%). Les jeunes sont moins convaincus que les aînés. Chez les plus de 65 ans, la loi Covid-19 atteint 80% de soutien!