Le gardien du SFC est mitigé

«C’est toujours mieux que rien»

Jérémy Frick, qui a regardé la reprise du championnat de Bundesliga samedi, n’est pas fan des matches à huis clos. Le Genevois en parle.

«Si on me dit demain que c’est terminé, je ne serai pas dégoûté»



S’il a eu du plaisir à revoir un ballon rouler, Jérémy Frick avoue qu’il est partagé lorsqu’on lui demande s’il souhaite que le championnat de Super League se termine ou pas. Il prend des gants, les siens. «Les deux me vont, se marre-t-il. Si on me dit demain que c’est terminé je ne serai pas dégoûté, peu importe le classement, assure l’ange gardien des Grenat. Maintenant, si on reprend, je serai d’attaque comme mes coéquipiers, prêt à me donner à 100%. A vrai dire, je ne suis favorable ni pour l’un, ni pour l’autre, ce n’est pas à moi de décider.»