À l’Université de Lausanne (UNIL), à part là aussi quelques exceptions pour les travaux pratiques, le cours reprendront également en ligne dès le début du semestre de printemps. Contrairement à l’EPFL, la bibliothèque reste ouverte et accessible aux étudiants. Des contrôles seront effectués. «Si la situation évolue dans le bon sens, et si on peut le faire, on pourrait envisager d’instaurer à nouveau des cours en présentiel dans le courant du semestre», annonce Géraldine Falbriard, attachée de presse de l’UNIL. Des structures d’aides, y compris psychologiques, sont aussi à disposition des universitaires.