États-Unis - Le plus grand cheval du monde est mort

États-Unis : «C’est très calme à la ferme. Les autres chevaux savent»

Big Jake, le plus grand cheval du monde, est mort il y a deux semaines dans le Wisconsin. Ses propriétaires sont effondrés.

Il faut dire que Big Jake n’était pas un cheval comme les autres: il mesurait près de 2,1 mètres et pesait 1136 kilos, écrit le «Guardian». Le Guinness Book des records lui avait attribué en 2010 la palme du plus grand cheval du monde. Pour Jerry, il était une «superstar» et un «animal véritablement magnifique». Le propriétaire de la ferme précise que Big Jake est né dans le Nebraska et qu’il pesait 109 kilos à la naissance, soit environ 45 kilos de plus qu’un Trait belge normal.