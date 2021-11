Sous la peau - Alexandra trouve difficile de se voir

Tourné de 2017 à 2019 à Genève et dans ses environs, le documentaire «Sous la peau» suit avec pudeur et sans voyeurisme Logan, Söan et Alexandra, nés dans un corps qui ne leur correspond pas. Aujourd’hui âgée de 29 ans, la troisième évoque le tournage.

Pourquoi avoir accepté d’apparaître dans ce film?

Je me disais que ça pourrait parler à des gens qui avaient le même sentiment que moi à l’époque, tout ce questionnement sur mon identité de genre. Même si nos trois parcours nous sont propres, ça pouvait permettre de mettre le sujet de la transidentité sur la table et d’apporter quelque chose à la discussion sociale qui doit être menée.

Avez-vous posé des conditions?

Pour moi, l’utilisation des mots était vraiment importante. Je voulais aussi savoir quelles étaient les idées du réalisateur, de quelle manière il allait aborder le sujet. Il fallait que ça soit fait avec respect et de manière correcte.

Qu’a changé ce documentaire pour vous?

Peut-être ma perception de moi. C’est très compliqué de se voir dans un documentaire, de se regarder avant et après la transition. Je me dis que c’est un sacré chemin que j’ai parcouru et que je suis forte.

Qu’avez-vous ressenti en le voyant pour la première fois?

Un sentiment bizarre. On sait que c’est nous, mais on ne se reconnaît pas trop. On se demande ce qu’on est en train de dire. Il y a un moment du film qui m’a surprise en bien, celui après les interventions chirurgicales que j’ai subies. Je me suis dit que je ressemblais davantage à celle dont je rêvais que je ne le pensais. C’était génial.

