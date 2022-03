Juliette Armanet déçue aux Victoires de la musique

Juliette Armanet : «C’est très dévalorisant de repartir sans rien»

La chanteuse Juliette Armanet a été très déçue de ne pas avoir été récompensée aux Victoires de la musique.

Si elle cartonne avec son deuxième album, «Brûler le feu», Juliette Armanet a vécu un grand moment de solitude lors de la 37e édition des Victoires de la musique, le 11 février 2022. Nommée dans trois catégories, la chanteuse de 37 ans, qui a interprété son tube «Dernier jour du disco» debout sur un piano, est repartie de la cérémonie sans aucune récompense. Clara Luciani lui a ainsi volé la vedette en remportant les prix d’Artiste féminine et d’Album de l’année. «On a beau s’y préparer, c’est très dévalorisant de repartir sans rien, confie la Française dans «Télérama». Surtout quand on est sensible aux honneurs, aux médailles. Ça place la musique dans un endroit étrange. L’exercice est difficile, donc oui, il m’a fallu ramasser mon ego.»