Disparition d’Estelle Mouzin : «C’est très, très difficile de retrouver un corps dans ces conditions»

Les opérations pour tenter de retrouver la dépouille de la jeune Estelle Mouzin, victime présumée de Michel Fourniret, ont continué mardi dans les Ardennes en présence de l’ex-femme du tueur en série.

La campagne de recherches, qui va durer «a priori une semaine» selon Me Hermann, est la huitième menée dans les Ardennes depuis juin 2020.

«Monique Olivier est là»

«C’est très, très difficile de retrouver un corps dans ces conditions et dans la forêt», a déclaré Me Corinne Hermann, qui défend la famille Mouzin.

Le père d’Estelle «sait que tout est fait pour retrouver sa fille, et c’est le plus important pour l’instant», selon l’avocate.

«Monique Olivier est là, elle est interrogée (et) répond ce qu’elle décide de répondre», a expliqué Me Corinne Hermann, sans donner plus de détails.