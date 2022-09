Ultratrail: «C’est trop dur»: Mathieu Blanchard raconte son UTMB de l’intérieur

Instant discussion entre les deux athlètes qui ont animé une course comme jamais. AFP

Pour les spectateurs, il s’agit de deux extraterrestres qui ont parcouru 170 kilomètres en moins de 20 heures - un exploit. Une course, avec un départ, une arrivée et des adversaires qui se dépassent les uns les autres. Mais lorsque l’on s’intéresse un peu plus au sport et à la manière dont les athlètes vivent l’Ultratrail du Mont-Blanc (UTMB), l’étendue du travail physique et mental frappe.

C’est pour partager tous ces moments que Mathieu Blanchard, ultratraileur (et anecdotiquement ancien candidat de l’émission télévisée «Koh-Lanta») a créé son podcast «Dans mon bain» il y a plus d’une année. Numéro un des classements en France, son dernier épisode emmène l’auditeur au cœur de l’UTMB. Chaque doute, chaque sursaut d’énergie apparaît avec une honnêteté brute. On (re)fait les moments marquants?

Un dernier pipi et s’en va

Plus que quelques minutes avant de lâcher les lions, et les coureurs commencent à s’y rendre. Mathieu sait qu’il part pour une vingtaine d’heures. «Dernier pipi avant longtemps», annonce-t-il avec bonne humeur à ses compagnons avant de se rendre vers un buisson.

Une fois à sa place sous l’arche de départ, aux côtés d’un certain Pau Capell – qui avait établi le record de la compétition en 2019 –, le Français semble confiant.

«N’oublie pas ta purée»

Alix Noblat - qui a elle aussi participé à «Koh-Lanta» - a suivi son compagnon Mathieu sur tous les ravitaillements. Ceux assistés, qui lui permettent de lui demander ce dont il a besoin, de tout préparer mais aussi d’évaluer son état pour la suite de la course – et ceux sans assistance où elle ne peut que hurler: «ALLEZ MATHIEU» pour le soutenir.

Beaucoup de personnes du milieu du trail ont été impressionnées par les ravitaillements rapides de Mathieu Blanchard. «On fait express, d’accord?» a demandé celle qui avait couru l’OCC (55 km) dans la semaine. OK pour Mathieu, qui a gagné des minutes considérables sur de tels «pit-stops» dignes de la Formule 1.

L’auditeur plongé au milieu de ces moments sportifs entend Mathieu tenter de discuter et de poser des questions sur le rythme de course et sur ses adversaires. Alix, elle, le pousse à manger le plus efficacement possible pour qu’il puisse repartir vite. Sorte de «Tais-toi et mange ta purée» diablement efficace.



«C’est trop dur»

«Il avait des larmes de crocodile!» Dans la voiture au moment de quitter Trient (à moins d’un marathon de l’arrivée), Alix Noblat était un peu décontenancée par l’attitude de «son» coureur. Mathieu Blanchard venait de lui pleurer dans les bras. «C’est trop dur», a-t-il lâché, défait après plus de 120 kilomètres dans les jambes. Heureusement pour lui, sa compagne n’était pas là pour le laisser abandonner. «Tu es fait pour ça. Tu ne l’auras volé à personne, a-t-elle lancé pour le revigorer. Allez, on bombarde!»

Blanchard meilleur en descente, Jornet en montée: le Catalan a su faire la différence sur La Tête aux Vents, comptabilisant huit minutes d’avance pour assurer la dernière partie de la course.

Papoter à l’arrivée

Il y a une belle cruauté à établir un record de compétition sans toutefois remporter la course. Mathieu Blanchard est bien passé sous la barre des 20 heures, mais son adversaire et idole Kilian Jornet a été plus rapide de 6 minutes (19h49’30’’).

Les deux hommes ont discuté sur la ligne d’arrivée. Le Français, qui était couché par terre, a révélé dans son podcast qu’ils s’étaient mutuellement remerciés pour la course. Ils se sont poussés en avant dans les moments difficiles pour aboutir à un record presque inespéré. «Kilian m’a dit que c’était l’une des plus belles courses de sa vie», a confié le deuxième de l’UTMB. Cela tombe bien, ça l’était assurément pour lui aussi.