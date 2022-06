Procès Depp-Heard : «C’est trop risqué de prendre un gars comme celui-ci»

Après sa victoire judiciaire, Johnny Depp peut-il espérer relancer sa carrière? Un producteur hollywoodien s’interroge sur l’avenir de l’acteur.

Drogues et alcool

Des experts ont affirmé à la barre que Johnny Depp avait subi un manque à gagner de plus de 22 millions de dollars en perdant son rôle dans le sixième volet des aventures de Jack Sparrow à la suite des déclarations d’Amber Heard. Mais les avocats de cette dernière ont toutefois produit des témoins assurant que l’étoile de son ex-mari avait déjà pâli bien avant cela en raison d’un «comportement non-professionnel», lié notamment à sa consommation d’alcool et de stupéfiants.

S’il lance des bouteilles et prend de la drogue, qu’il n’est pas à l’heure, ils ne vont pas accepter des retards qui coûtent une telle quantité d’argent

Un producteur d’Hollywood qui a travaillé avec Johnny Depp par le passé a déclaré sous couvert de l’anonymat que même si ce dernier «pourrait commencer un processus de retour à une certaine normalité», «je ne pense pas qu’il va avoir de très, très gros contrats avec les studios, avec tout ce qu’il y a en jeu». Il ajoute: «S’il lance des bouteilles et prend de la drogue, qu’il n’est pas à l’heure, ils ne vont pas accepter des retards qui coûtent une telle quantité d’argent de la part de quelqu’un dont l’étoile n’est plus au firmament». Et de conclure: «Maintenant, c’est trop risqué de prendre un gars comme celui-ci dans des franchises qui comptent en milliards de dollars».