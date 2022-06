Canton de Vaud: «C’est trop tard pour être pessimiste. Maintenant, il faut être audacieux»

Transparence et plafonnement des campagnes politiques, abolition des privilèges fiscaux pour les multinationales et taxation de la publicité: telles sont les trois propositions d’initiatives qui arrivent en tête de la consultation publique, lancée en mai dernier par Ag!ssons. Quelque 700 résidents vaudois ont répondu à l’appel du groupe politisé mais apartisan, qui veut être le moteur d’un changement profond de la société.

«Ces résultats (ndlr: présentés mercredi) ont déjoué tous nos pronostics. On pensait que les questions écologiques préoccuperaient davantage que celles liées aux multinationales», commente Steven Tamburini, co-initiateur d’Ag!ssons et ex-militant de la Grève du climat. Et Victor Cannilla, autre initiateur du mouvement et physicien à l’EPFL, d’ajouter: «Cet exercice montre qu’il y a un intérêt populaire pour le changement et que des solutions sont requises.»