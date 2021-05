États-Unis : «C’est Tumblr. Donny a inventé Tumblr»

L’ancien président a lancé une nouvelle plateforme qui ressemble un peu à Twitter, mais qui s’apparente plus à un blog ne permettant aucune interaction. Les internautes sont moqueurs.

Ça y est, Donald Trump est de retour sur les réseaux sociaux. Du moins, en apparence. Alors que le conseil de surveillance de Facebook doit annoncer ce mercredi s’il réactive ou non le compte de l’ancien président américain, celui-ci vient de lancer sa propre plateforme. Son site, baptisé «Depuis le bureau de Donald J. Trump», ressemble étrangement à l’ex-réseau social préféré de l’intéressé, à savoir Twitter. Or, aucune interaction n’est possible entre les internautes et le républicain, qui est d’ailleurs le seul membre de ce nouveau site.