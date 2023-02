Hyphen Hyphen a sorti C'est la vie, un album plein d’espoir

Hyphen Hyphen a toujours hâte de jouer en Suisse. «C’est un public qui nous a toujours compris. Il est différent, comme nous», affirment d’une seule voix Santa, Line et Adam. Le groupe français est attendu aux Docks de Lausanne le 18 février 2023. Il présentera, lors d’un show dans lequel les spectateurs seront mis à contribution, comme il nous l’a expliqué face à la caméra, son troisième album, «C’est la vie». La galette a été conçue avec l’aide du producteur Glen Ballard, qui a collaboré avec Michael Jackson, Katy Perry et Miley Cyrus, et a été mixée par Mark «Spike» Stent, connu pour son travail avec, entre autres, Madonna, Beyoncé et Lady Gaga.

L’album précédent, «HH», est sorti, il y a longtemps, en 2018…

«C’est la vie» aurait pu paraître plus tôt qu’en janvier 2023, mais on traversait une période où on ne pouvait pas donner de concerts. Et nous, ce qu’on aime, c’est défendre nos chansons sur scène, encore plus celles de cet album.

Pourquoi donc?

On nous a souvent dit que nos concerts sonnaient mieux que nos disques. Là, on s’est dit que ça suffisait! On a enregistré cet album entièrement en conditions de live pour pouvoir capturer l’émotion dans son état le plus pur, avec une touche de folie et d’improvisation.

En quoi l’Américain Glen Ballard, sommité de la production, vous a-t-il aidés?

Il a été notre mentor et notre oreille bienveillante. Sa relecture nous a permis de créer l’objet pop dont on rêvait. Ce qui est fou, c’est que c’est lui qui nous a approchés pour que l’on travaille ensemble. Il a eu un coup de cœur pour le groupe après nous avoir vus en concert au Zénith de Paris.

Au niveau du mixage, vous avez pu compter sur le talent du Britannique Mark «Spike» Stent.

Le fait de travailler avec un immense nom de la pop américaine nous a ouvert les portes du gigantesque studio de mixage de Spike. Nous sommes le premier groupe français avec qui il travaille. Il nous a aidés à avoir un son très large, très imagé, très américain, avec de grands horizons.

Comment peut-on décrire «C’est la vie»?

C’est un album plein d’espoir et de lumière, avec une touche de mélancolie et un zeste d’ironie et d’humour. On en est vraiment fiers. C’est une épopée dans toutes nos émotions, dans toute notre tolérance, dans tous nos aspects, notre politique, notre queerness.

Hyphen Hyphen est-il un groupe militant?