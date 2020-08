Phanee de Pool «C’est un bout de ma vie»

La chanteuse Phanee de Pool a sorti le vendredi 21 août 2020 «Amstram», album qu’elle a «bricolé» sur trois ans.

Depuis que Phanee de Pool a été révélée avec son disque «Hologramme», la Bernoise de 31 ans est devenue incontournable dans le paysage de la chanson francophone. Son nouvel album est dans la lignée du premier. Il emballera les fans de jeux de mots et de phrases à double sens.

Un baby blues artistique. Celui qui vous tombe dessus après l’écriture d’un album, où l’on se sent dénuée de toute forme d’intellectualité. Je suis dans cette période. Je sais que pendant six mois, je ne vais plus pouvoir écrire des choses hyperfleuries.