Selon Nicolas Bedos, son héros, Hubert Bonisseur de La Bath (incarné par Jean Dujardin) est «un con. Un super con.» Quant à sa pertinence, «il n’y en a pas!» rigole-t-il. Et d’ajouter: «Mais la pertinence de faire un OSS en 2021 est selon moi très grande. On constate tous les jours que le politiquement correct fait des ravages, plus que jamais. En plus d’être une pure comédie, le film est un acte de résistance.»