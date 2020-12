La neige étant tombée en abondance, les responsables de Glacier 3000 se réjouissaient d’ouvrir la Combe d’Audon. Dimanche matin, cette ouverture saisonnière a pourtant failli virer au drame. «Les premiers skieurs hors-piste ont déclenché une avalanche qui a recouvert la piste sur 20 mètres de large et environ 70 mètres de long», explique Sébastien Giraldi, chef des pistes et de la sécurité.

Personne n’a signalé l’incident et les responsables ne s’en sont aperçus que vers 11h15, soit environ une heure après qu’il s’est produit. «L’heure exacte est difficile à estimer. Mais nous avons ouvert à 9h40 et l’avalanche a été déclenchée au plus tard vers 10h30», poursuit Sébastien Giraldi. Rapidement, les secouristes (la Rega, un spécialiste du service des pistes et sauvetage RISA, Air Glaciers, les patrouilleurs des pistes, Swiss Helicopter, des conducteurs de chiens, un spécialiste du sauvetage héliporté SSH et la colonne de secours de Saanen-Gstaad) se sont rendus sur place pour sonder l’avalanche. «Ne sachant pas si quelqu’un avait été pris sous la neige, nous n’avons pas lésiné sur la sécurité. Encore le soir, nous avons vérifié les voitures garées au Col du Pillon. Personne ne manquait à l’appel», se réjouit le directeur Bernhard Tschannen. Et Sébastien Giraldi d’ajouter: «C’est un coup de chance qu’il n’y ait pas eu de victimes.»