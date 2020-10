Joya Marleen«C’est un défi de concilier les études et la musique»

La chanteuse, qui écrit et compose également, donne dans de la pop calibrée pour faire un tabac.

Comment avez-vous débuté? Il y a toujours eu de la musique dans ma vie, avec des instruments partout à la maison. Je pouvais les prendre quand je voulais et m’amuser avec sans barrière, sans règle. Depuis gamine, je rêve de devenir musicienne.

Un rêve que vous touchez du bout des doigts avec le succès de «Nightmare». C’est un sacré départ de carrière! Je n’arrive pas à y croire. J’ai rencontré des bonnes personnes au bon moment qui me soutiennent.

Comme qui, par exemple? Mon père m’a appelé un jour pour me dire qu’il avait vu que le groupe jurassien Carrousel cherchait une première partie. J’ai sauté sur l’occasion. Léonard, moitié du duo, a aimé ce que j’avais fait et il est devenu mon manager. Grâce à lui, j’ai rencontré Thomas Fessler, producteur de Bastian Baker, 77 Bombay Street ou Stress. J’étais nerveuse de travailler avec un pro de ce niveau.

Comment conciliez-vous études et musique?

C’est un défi. Certaines semaines, je jonglais entre tests au gymnase, sessions studio et concerts. Il faut trouver la bonne balance et avoir des petits trucs, comme étudier la physique dans les backstages d’un concert.