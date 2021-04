France : «C’est un être humain qui a été massacré»

À une semaine du premier procès de Nordahl L., accusé du meurtre du caporal Arthur Noyer, les parents de la victime témoignent pour la première fois.

«On va faire face à l’assassin»

Les parents du jeune caporal assurent ne pas appréhender le fait de se retrouver dans la même pièce que Nordahl L. «On va faire face à l’assassin. Nous ne sommes pas effrayés pas qui que ce soit», affirme le père d’Arthur, qui refuse de désigner le meurtrier présumé de son enfant par son nom. «Je l’appelle «l’autre» et je continuerai à l’appeler «l’autre» jusqu’à ce qu’il soit éventuellement touché par une sorte de grâce et qu’il admette qu’il est réellement l’assassin de notre fils», explique Didier Noyer.

Si le couple espère enfin connaître la vérité sur la mort d’Arthur, il ne se fait pas beaucoup d’illusions sur l’attitude de Nordahl L.: «L’autre» a d’abord nié pendant des mois. Après, il a dit qu’il avait pris Arthur en stop et qu’il l’avait déposé quelque part vivant. Avant de reconnaître qu’il l’avait tué mais que c’était un accident. En fait, je n’attends rien de (lui) durant ce procès», poursuit le père du caporal, qui reste persuadé qu’il s’agit d’un assassinat et non d’un meurtre.

«Nous, on a pris perpétuité»

Malgré la douleur, Didier et Cécile Noyer s’efforcent d’aller de l’avant pour honorer la mémoire de leur fils: «C’est terrible d’enterrer son enfant. Arthur nous manque. On ne le reverra plus. Nous, on a pris perpétuité», glisse la mère de la victime. «Si «l’autre» pouvait au minimum prendre aussi perpétuité, ce serait peut-être pas mal», poursuit Didier Noyer. «C’est un être humain qui a été massacré. À qui on a arraché la vie», ajoute-t-il.