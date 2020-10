Arménie-Azerbaïdjan : Macron dénonce l’envoi de djihadistes au Karabakh

Arméniens et Azerbaïdjanais restaient sourds jeudi à de nouveaux appels au cessez-le-feu, alors que le président français dispose d’informations sur le déploiement de «combattants syriens de groupes djihadistes».

«Tirs d’artillerie dévastateurs»

Selon le porte-parole arménien, environ 350 soldats azerbaïdjanais ont été tués jeudi, et plusieurs avions et hélicoptères abattus. La veille, l’Arménie avait fait état déjà de près de 800 soldats azerbaïdjanais tués, et Bakou de près de 1900 militaires arméniens morts. Le Ministère de la défense azerbaïdjanais a démenti avoir perdu des avions et hélicoptères.