Fils de plouc, un film qui pourrait devenir culte

Ils ont entre 17 et 19 ans, il et elles s’appellent Vanina, Émilie, Jennifer, Lucrezia, Matéo et Inès, et sont tous bourrés d’enthousiasme. Durant quatre jours, ces néophytes ont été membres du jury des jeunes au VIFFF (Vevey International Funny Film Festival), qui s’est achevé dimanche 31 octobre 2021.