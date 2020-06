«C’est un grand jour pour George Floyd»

Rédiger un nouveau commentaire

Fabien 06.06.2020 à 07:00

La récupération politique est de tous les bords, les démocrates font pareil. Qui se souvient de Jeremy Mardis, autiste de 6 ans, blanc, tué par deux policiers noirs en 2015?? Personne, ben pour Floyd se sera pareil, et du plus ça changera rien. Plus l'humanité s appauvri plus les inégalités grandissent, et plus ceux qui détiennent le pouvoir, qu'il soit de n'importe quelle couleur, en profite.