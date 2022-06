Un honneur pour Mara d'être au Montreux Jazz

La chanteuse et DJ refuse de donner son âge «parce que ça ne se demande pas aux dames».

Le programme gratuit n’a peut-être jamais été aussi foisonnant avec une quantité folle de concerts. Parmi ceux à ne pas rater, citons celui de Mara. La Genevoise avait mis le feu en 2019 à ce même festival gratuit avec des textes féministes et parfois provocants. En 2021, la chanteuse et DJ a sorti l’EP «Foulamerde» et a fait partie des tendances sur TikTok. Au printemps 2022, elle a également assuré certaines premières parties de la star belge Angèle. Coup de fil.