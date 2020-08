Retour des grandes manifestations

«C’est un immense soulagement, je n’y croyais pas»

Les acteurs sportifs et culturels voient d’un bon œil l’assouplissement programmé sur les grands rassemblements. Tour d’horizon.

Le FC Sion grince des dents

Le monde du football est un peu plus réservé. «C’est un premier pas vers une nouvelle normalité , avance le porte-parole du Servette FC . On se réjouit de pouvoir à nouveau accueillir nos abonnés, nos groupes de supporters et nos partenaires. Il faudra que tout le monde joue le jeu pour respecter les consignes sanitaires. Il est encore trop tôt pour parler du nombre de personnes qui seront autorisées à venir au stade. » Enthousiasme mesuré également du côté du néo-promu en Super League, le FC Lausanne-Sport. «Cela aurait pu être bien pire , note Vincent Steinmann, directeur administratif. Au LS, on table sur un taux de remplissage de 30 à 50% de la capacité de la Tuilière, avec l’ambition de définir des zones sanitaires de chaque fois 1000 personnes. » Seul le FC Sion tape du poing sur la table. «Comme ça, c’est injouable , tonne Christian Constantin . On ne peut pas commercialiser notre produit. Avec autant de flou, vous voulez vendre quoi? En repoussant d’un mois, le Conseil fédéral ne fait que pourrir la situation .»

Certaines manifestations automnales ont décidé de baisser le rideau sur leur édition 2020 très rapidement. C’est le cas du salon Goûts et Terroirs, à Bulle (FR). «Les annonces d’aujourd’hui ouvrent des possibilités pour organiser un petit événement, mais il y a trop d’incertitudes pour monter un salon maintenant», note son président, le conseiller d’Etat Didier Castella. Ceux qui ont fait le choix de se maintenir peuvent se frotter les mains. C’est le cas des Automnales, à Genève. «C'est réjouissant, s'exclame Maud Couturier, chargée de relations publiques. Nous attendions depuis longtemps cette annonce du Conseil fédéral.» Mais la prudence reste de mise tant que les conditions d’accueil imposées ne sont pas connues. Une prudence partagée par le président de la Course de l’Escalade, qui a accueilli 46’000 participants et davantage de spectateurs l’an passé. «On lève la limite de participants à une manifestation, ok, souligne Jerry Maspoli. Mais en réalité, le Conseil fédéral se décharge sur les cantons pour établir des règles que l'on ne connaît pas encore.» A Lausanne, le président du comité du Marathon, qui se courra le 25 octobre, est heureux. «Nous avions des craintes, c’est certain, mais aujourd’hui nous sommes vraiment contents, s’exclame Oscar Tosato. Notre concept d’accueil est prêt.» A noter que seule la catégorie reine des 42 km est actuellement prévue, sans spectateurs dans la zone de départ.

Musique live en danger

Dans la culture et l’événementiel, on est encore plus dubitatif. Directeur de Live Music Production, Michael Drieberg estime qu'il y a encore «beaucoup d'inconnues, telles que les conditions exactes qui seront décidées par chaque canton pour l'organisation de spectacles et de concerts. Lorsque l'on sait que Genève est à l'heure actuelle l'une des régions les plus touchées par le Covid, difficile de savoir ce que vont véritablement imposer les autorités du bout du lac.» Le Genevois note aussi que le gouvernement Macron vient de repousser à fin octobre un éventuel assouplissement des mesures en matière de nombre de spectateurs autorisés. «Cela pourrait inciter les artistes français à annuler leur tournée, et donc les dates suisses.» Enfin, Michael Drieberg note que tous les shows prévus en septembre restent annulés. Son concurrent Vincent Sager, d’Opus One, résume les enjeux dans le domaine des concerts live: «Baisser la jauge des salles de spectacle serait difficile à supporter économiquement. Les organisateurs se financent avec la billetterie. Il faut entre 70 et 95% de remplissage pour équilibrer un spectacle. Si la jauge est réduite de 50%, il va manquer 30 à 40% de recettes. On irait au-devant de déficits considérables.»