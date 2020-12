Mercredi, au deuxième jour d’un gigantesque procès , le réquisitoire et les plaidoiries des parties plaignantes ont analysé la méthode et la personnalité de l’accusé. «Ce n’est pas un séducteur, mais un impitoyable prédateur avide de chair fraîche», a décrit le procureur.

Dans son studio, qu’il fermait à clé, il se montrait d’abord professionnel, multipliant les flatteries. Au fil des heures, il amenait ses modèles vers des poses plus coquines et dénudées. Puis, il les incitait à se masturber, prétextant que le plaisir sexuel les rendait plus belles. En cas de refus, il revenait à la charge. Finalement, il les caressait, les doigtait et les pénétrait. «Ses victimes étaient incapables de refuser, car il les plaçait dans un état de sidération. Elles étaient comme des biches qui se figent devant les phares d’une voiture. Seules avec lui, nues, dans un village inconnu, elles ne pouvaient pas fuir», a dit le procureur, qui a réclamé 6 ans de prison.