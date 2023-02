Ballon chinois : «C’est un peu comme tacler le quarterback après la fin du match»

Les républicains critiquaient dimanche le président démocrate Joe Biden pour sa gestion selon eux pas assez ferme de l’incident du ballon chinois, abattu la veille par l’armée américaine après avoir survolé les Etats-Unis durant plusieurs jours, et dont les restes devaient maintenant être récupérés lors d’opérations en mer.

«Pourquoi cela a-t-il pris aussi longtemps?»

«Que le président l’abatte au-dessus de l’Atlantique, c’est un peu comme tacler le quarterback après que le match est fini», a déploré dimanche matin sur NBC l’élu républicain Mike Turner, président de la commission sur le renseignement de la Chambre des représentants. Le ballon «n’aurait jamais dû pouvoir entrer aux Etats-Unis, et terminer sa mission», a-t-il ajouté.

«Pourquoi cela a-t-il pris aussi longtemps pour le révéler aux Américains?», a lui demandé sur CNN le sénateur républicain Marco Rubio, vice-président de la commission du Sénat américain sur le renseignement. Il a qualifié l’incident de «sans précédent», et estimé que le ballon était utilisé par la Chine pour démontrer qu’elle avait «la capacité de faire cela», sans que les Etats-Unis ne puissent «rien faire contre».

«Gérée de façon appropriée»

La zone sur laquelle ceux-ci s’étendent, après l’opération menée au large de la côte de Caroline du Sud, fait plus de 11 kilomètres, a souligné dimanche matin sur CNN le ministre américain des Transports, Pete Buttigieg. L’affaire «a été gérée de façon appropriée», en «soupesant les différents risques», a-t-il défendu.

Froid diplomatique

L’entrée de ce ballon chinois dans l’espace aérien américain, dont le Pentagone assure qu’il s’agit d’un ballon espion, a attisé les tensions entre Washington et Pékin, et provoqué l’annulation de dernière minute d’une visite du chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, en Chine. Pékin, qui soutient qu’il s’agissait d’un aéronef civil, a accusé les Etats-Unis d’avoir «surréagi» en employant la force, et a dit se «réserver le droit» de répliquer.