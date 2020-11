Yera et Léonilde – «La France a un incroyable talent»«C’est un rêve qui se réalise»

Yera et Léonilde sur le plateau de «La France a un incroyable talent»

Une semaine après le passage réussi de la Tap Company OR, de Nyon, deux danseurs vont encore représenter la Suisse dans le concours d’M6. Yera, 20 ans, de Lausanne, et Léonilde, 23 ans, qui vit à Genève, tenteront de convaincre le jury formé de Marianne James, Hélène Ségara, Éric Antoine et Sugar Sammy mardi 10 novembre 2020.