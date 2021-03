Europa-Park : «C’est un travail colossal dont les visiteurs n’auront pas profité»

L’exposition de sculptures de glace du célèbre parc d’attraction allemand ne peut plus être conservée. Elle n’aura malheureusement profité à personne.

Le refroidissement de l'exposition a un coût élevé et cela ne peut plus durer. L'électricité a donc été coupée et les sculptures fondent avec l’arrivée des beaux jours.

Ce spectaculaire paysage givré à -8 degrés avait déjà été installé en décembre et aurait dû être vu par plus de 500 000 visiteurs pendant la saison hivernale.

Mais Roland Mack , CEO et cofondateur du parc, a dû se rendre à l’évidence, tout en craignant que «le travail de toute une vie ne soit réduit à néant»: «Nous n’avons aucune vision politique, pas de plan de réouverture, rien. Nous sommes responsables de 4500 employés et de leurs familles. Et que dire des nombreux forains du pays? Beaucoup de ces entreprises ne survivront pas à cette situation.»

Des centaines de milliers d’euros… pour rien

Un coup dur pour le parc, qui a investi plusieurs centaines de milliers d'euros dans la construction et l'entretien de cette exposition. Une équipe de 50 artistes internationaux avait façonné les blocs de glace et de neige pendant plus de six semaines. Au total, 200 tonnes de glace avaient été utilisées. Une scène thématique rendait également hommage à Franz Mack, le cofondateur du lieu, qui aurait fêté ses 100 ans cette année.