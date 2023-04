Anthony Bourbon en conférence à Lausanne

Si le grand public a appris à le connaître en 2022 quand il a intégré le jury de «Qui veut être mon associé?» le Français né en 1988 avait déjà une jolie carrière avant de débarquer à la télévision. Créateur de Feed., une entreprise proposant des substituts de repas, il est également le fondateur d’une plateforme permettant à des privés d’investir de l’argent dans des start-ups. Pas mal pour un homme qui s’est retrouvé à la rue à l’âge de 16 ans. Anthony Bourbon distillera ses conseils le 27 avril 2023 à la salle Métropole, à Lausanne durant une conférence intitulée «Forcez votre destin». Que celles et ceux qui attendent une recette miracle pour se faire beaucoup d’argent en peu de temps passent leur chemin, l’entrepreneur montera sur scène pour parler de son parcours, de sa réussite et de la raison pour laquelle il ne faut jamais baisser les bras.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’exposé du Bordelais d’origine ne s’adresse pas uniquement à des personnes désireuses de lancer leur business. «Dans le public, il y a également des gens malheureux dans une vie qu’on leur a imposée», expose Anthony Bourbon. Selon lui, il est parfois nécessaire d’avoir un regard extérieur bienveillant pour déclencher une prise de conscience. C’est ce qui lui est arrivé à l’âge de 18 ans, quand une femme prénommée Mélanie lui a dit qu’il avait du potentiel: «Ça a tout changé. J’ai voulu lui prouver qu’elle avait raison. C’est ce que j’essaie de faire dans mes conférences. C’est un vrai plaisir de transmettre ce que j’ai appris. Si on m’avait expliqué tout ça il y a dix ans, j’aurais gagné un temps incroyable. Je donne des conseils, mais ça va plus loin que le simple business. C’est une sorte de remise en question de sa propre vie.»

S’il montera sur scène pour la première fois en Suisse, l’entrepreneur a déjà proposé «Forcez votre destin» à plusieurs reprises outre-Jura. Et ne comptez pas sur lui pour répéter mot pour mot ce qu’il a déjà livré les fois précédentes. «Je ne raconte jamais les mêmes choses, précise-t-il. J’arrive sans rien préparer avec un fil rouge – l’histoire de ma vie – et j’en tire des leçons. C’est une sorte de thérapie pour moi, parce que, parfois, je me souviens de scènes que j’avais oubliées. C’est bon pour ma réflexion et c’est cool pour le public. C’est plus un one-man-show qu’une conférence finalement.»