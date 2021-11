Kiss, Angèle, PNL, OrelSan au Paléo en 2022

1 / 14 Parmi les têtes d’affiche de l’édition 2022, le public appréciera Kiss, Imago Dropkick Murphys, Imago Turnstile, Imago

La 45e édition du Paléo, après avoir été annulée en 2020 et 2021, se tiendra du 19 au 24 juillet 2022. Kiss, Rag’n’Bone Man, Angèle, PNL, DJ Snake, OrelSan, Roméo Elvis, SCH rejoignent Stromae, déjà annoncé, en haut de l’affiche colorée du festival. «C’est une édition qui globalement va bien bouger! Kiss, avec son show à l’américaine, avec des feux d’artifice et son guitariste qui volera sur le public, va vraiment nous en mettre plein les yeux. Moins connus, mais tout autant efficace, Turnstile, avec son punk hardcore plaira à la jeunesse rebelle qui cherche le K.-O. Ou encore la rappeuse Little Simz avec son flow incroyable va retourner la foule», se réjouit Dany Hassenstein, programmateur.

Le festival n’avait jusqu’alors jamais annoncé aussi tôt ses stars. «Avec la période qu’on a traversée, le calendrier général de toute l’industrie a été chamboulé. Les artistes sont impatients de communiquer leur tournée. On n’avait pas vraiment d’autre choix que de suivre le mouvement». Pour l’heure, le Paléo n’a dévoilé que les noms de ses grosses pointures. Le reste suivra plus tard. «On a encore 60% à 70% du programme à révéler. On tient à être à la page, et parmi les artistes découvertes auxquels on avait pensé pour les deux éditions reportées, certains n’ont plus forcément une actualité forte, ou ne sont pas disponibles».

Au chapitre des nouveautés, une scène dédiée à la musique électronique ravira les amateurs de BPM sur la plaine de l’Asse. Le line-up est encore très incomplet, mais Dany Hassenstein glisse que la soirée hardtek du vendredi 22 juillet 2022, avec le DJ français Billx, «va bien déchirer». À signaler que la billetterie ouvre le mercredi 24 novembre 2021 à 10h pour la vente des abonnements et le mercredi 1er décembre à midi pour les billets journaliers.

À l’affiche en 2022