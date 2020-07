Nabilla

«C’est une lourde opération»

Nabilla, qui vient de s’installer à Los Angeles pour six mois, va subir une intervention chirurgicale sur sa poitrine.

À Los Angeles, Nabilla devra également subir une opération mammaire, à cause de problèmes survenus après sa grossesse.

La starlette s’est installée dans une luxueuse villa californienne avec son mari, Thomas, et leur petit garçon, pour une durée de six mois.

Comme elle l’avait prévu, Nabilla vient de s’ installer à Los Angeles avec sa petite famille pour une durée de six mois, en attendant que les travaux de rénovation dans sa maison à Dubaï soient terminés. Cependant, son exil californien ne sera pas de tout repos. La starlette franco-suisse de 28 ans doit en effet se faire opérer en urgence de la poitrine, à cause de problèmes survenus après sa première grossesse. «Après l’accouchement de mon fils Milann, j’ai eu ma montée de lait, une très grosse, a-t-elle confié sur Snapchat. Ma poitrine était énorme. Et cette montée de lait a provoqué un problème dans l’une de mes prothèses. Elle est un peu abîmée, défectueuse, donc je dois aller aux États-Unis assez rapidement pour changer ma prothèse, car ça peut être dangereux si je la laisse comme ça.»