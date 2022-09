Amérique centrale : C’est une «pollution encore jamais vue»

Une marée de déchets en plastique défigure les lacs et plages du Salvador et du Honduras. Un véritable désastre écologique aux multiples répercussions.

Bouteilles de boissons gazeuses, emballages de médicaments, chaussures et autres objets en plastique flottent sur les eaux vertes du lac artificiel de 13’500 hectares, qui alimente au Salvador une centrale hydroélectrique, et est considéré comme une zone humide d’importance majeure par l’Unesco. Les pêcheurs qui y jettent encore leurs filets expliquent que la pollution repousse les poissons vers les profondeurs du lac, le plus grand du pays, les mettant hors de portée.