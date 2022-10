Debbouze et Auteuil dans Le nouveau jouet

Daniel Auteuil et Jamel Debbouze ne tarissent pas d’éloges l’un sur l’autre. IMAGO/PanoramiC

Les plus âgés d’entre nous se souviennent du «Jouet», un film de Francis Veber, avec Pierre Richard et Michel Bouquet, dans lequel un homme devenait le «jouet» du fils pourri gâté d’un milliardaire. «Le nouveau jouet», à voir au cinéma dès le 19 octobre 2022, n’est pas à proprement parler un remake du long métrage de Veber, comme l’expliquent Jamel Debbouze (qui a failli quitter Mélissa Theuriau) et Daniel Auteuil, les acteurs principaux.

Avez-vous revu «Le jouet» avant le début du tournage?

Daniel Auteuil: C’est un film que j’ai vu plusieurs fois, comme tous les films de Veber, mais ça n’a rien à voir. C’est fondamentalement l’opposition de deux milieux, mais tout le reste est une autre histoire. L’époque a changé, il n’y a plus de place pour le cynisme qu’il y avait en 1976.

Jamel Debbouze: Essayer d’imiter Pierre Richard ou, pour Daniel, essayer de singer Michel Bouquet, ça aurait été débile. On vit avec notre temps. On a essayé de livrer une partition qui était au plus proche de nous et de faire évoluer l’histoire en fonction de nous, des choses qu’on vit aujourd’hui. On a fait une proposition plutôt qu’une adaptation.

Qu’est-ce qui vous a attirés dans «Le nouveau jouet»?

J. D.: Plein de choses, dont mes souvenirs d’enfance. Je me souviens d’avoir eu envie d’être à la place de cet enfant. Et puis quand j’ai commencé ce métier et que j’ai eu la chance de croiser Daniel Auteuil, qui n’habite pas très loin de chez moi, je me suis dit que s’il y avait un jour un film à faire avec lui, ce serait ce genre de partition.

D. A.: On est voisins et on avait le désir de jouer un jour ensemble. On cherchait des idées et je sentais bien que Jamel était attiré par un personnage qui lui correspond, à la fois poétique et enfantin. Un personnage un peu chaplinesque, un héros ordinaire à qui il arrive des choses extraordinaires. Cette histoire nous a donné l’occasion de jouer dans des registres dans lesquels on avait envie de s’exprimer.

Comment s’est passée la collaboration avec le jeune Simon Faliu, qui joue ce gosse pourri gâté?

D. A.: Il était très, très sérieux, comme un pape, comme le personnage qu’il interprète. Il avait totalement assimilé ce personnage d’Alexandre et compris les enjeux. Pour moi, il était bouleversant dans sa rigidité au début, dans cette façon de raconter sa douleur et sa tristesse.

J. D.: C’est un vrai professionnel. Le jeu, pour moi, c’était de le garder le plus enfantin possible. Et comme il avait en tête de bien jouer et de bien faire ce qu’on lui demandait, c’est vrai qu’il a fallu que j’aille le chercher un peu, exactement comme dans le film. Il s’est passé sur le plateau ce que les spectateurs verront à l’écran: un enfant qui ne se laisse pas gagner, qui est complètement hermétique et rigide et qui, au fur et à mesure, laisse son cœur s’ouvrir.

Jamel Debbouze (à g.) et Simon Faliu dans «Le nouveau jouet». eskwad_P_Caroline_DUBOIS

Y a-t-il un message dans «Le nouveau jouet»?

J. D.: Je ne sais pas, mais ce que j’en ai retenu, c’est que c’est un film universel, qui rassemble et fédère: comme mon fantasme de la France. Avec le personnage de Daniel, on est carrément opposés. Ce milliardaire assez fermé et assez froid face à ce garçon très ouvert et très haut en couleur. On pense qu’ils n’ont rien en commun et qu’ils sont complètement opposés. Et finalement ils vont se rendre compte qu’ils ont pas mal de points communs et qu’ils peuvent partager des choses. C’est ce que j’ai envie de partager.

Quand Pierre Richard a appris que ce film allait voir le jour, il avait dit que c’était une connerie et que ça ne marcherait jamais.