Grandson (VD)/Le Landeron (NE): C’est une réaction chimique lors de sa chloration qui ferait puer l’eau 

«Comme les analyses bactériologiques n’ont rien donné, on est plutôt sur la piste de la réaction chimique. Nous avons goûté l’eau qui provient de notre source avant et après le procédé de chloration et nous avons senti la différence», explique la Municipale de Grandson, Evelyne Perrin. La réaction entre le chlore et d’éventuelles matières organiques semblerait être à l’origine du problème.

La chaleur de juin sans doute en cause

Au Landeron, on soupçonne aussi que le souci se trouve à la source, celle de la Baume en l’occurrence. «L’été, en période d’étiage, elle produit 10% à 15% de l’eau de notre village, alors qu’en fin d’hiver, elle est en la principale ressource. On imagine qu’il y a une combinaison de divers facteurs qui ont conduit à cette situation. Juin a été particulièrement chaud et la température de l’eau a augmenté de quelques degrés, cela peut changer sa réaction chimique lorsqu’elle est chlorée et passée aux UV», estime Frédéric Matthey, le conseiller communal en charge de dicastère de l’eau au Landeron. «En 2020, alors que l’été était très chaud, nous avions déjà eu des soucis avec notre eau, qui avait un drôle de goût et une odeur de moisi. L’an dernier, alors que l’été était pourri, nous n’avons eu aucun problème.»