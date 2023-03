Varnish La Piscine est fier de faire une musique atypique

Le Genevois est un artiste complet, qui maîtrise autant le son que l’image. Chaad Murphie

Varnish La Piscine n’est pas un petit nouveau sur la scène musicale. Il s’est fait les dents en produisant pour les étoiles du rap genevois telles que Makala, Slimka ou Di-Meh. C’est d’ailleurs avec eux qu’il formait le collectif Superwak Clique. À 29 ans, Jephté Mbisi, au civil, passe un nouveau cap dans sa carrière. Et quel cap! Il a signé en 2022 sur le label Ed Banger, fondé par Pedro Winter ex-manager de Daft Punk, qui soigne la carrière de Justice notamment. Le Genevois vient de publier son premier EP, «This Lake Is Successful», avec la réputée maison de disques parisienne.

Musicalement, vous partez dans tous les sens avec du hip-hop, de la trap, du r’n’b, de la pop, de la bossa nova et des sonorités rétros…

Parce que je suis quelqu’un de très éclectique dans mes goûts. C’est pour ça qu’on retrouve un peu de tout sur les sept morceaux. Ce n’est pas une manière de montrer que je suis à l’aise dans tous les styles. C’est simplement ce que j’ai toujours fait, notamment sur mes productions pour Makala.

C’est assez atypique comme musique. C’est compliqué de la vendre?

Non. Ça prend juste plus de temps. Il faut la faire accepter. Je pense que c’est une richesse de faire une musique atypique. On se démarque et ça montre qu’on ne veut ressembler à personne.

Au-delà de la musique, vous avez réalisé «Ce lac a du succès», minisérie YouTube en quatre épisodes, pour promouvoir cet EP.

J’ai toujours aimé l’image, les films. C’est un privilège d’avoir pu le faire aujourd’hui. Francis Ford Coppola m’inspire beaucoup actuellement. J’adore également David Lynch, Wes Anderson ou encore Alejandro Jodorowsky. Avec ma copine, on regarde énormément de films. Je suis un peu un digger (ndlr: personne qui passe du temps à dénicher des pépites) de films, comme pour la musique. Chez moi, l’image et le son sont intimement liés.

Parlez-nous de votre signature sur le label Ed Banger.

On s’envoyait des messages depuis un moment avec Pedro (ndlr: Pedro Winter, patron du label). On a été connecté via Philippe Zdar (ndlr: feu le membre du duo Cassius). Pedro est quelqu’un dont je suis fan depuis que je suis ado. C’est un pionnier de la culture électronique et urbaine au sens large. Je le respecte énormément. Ed Banger, c’est prestigieux. C’est un accomplissement pour moi. C’est un sacré pallier que je passe là!

Et quid de votre rencontre avec Pharrell Williams?

Ah bon? Je ne suis pas au courant (rire)! On s’est vu la dernière fois il y a quelques mois. Et non, je ne vous dirai rien de ce qu’il s’est passé. Je ne suis pas encore prêt à raconter ça. Pharrell, c’est un des types qui m’ont donné envie de faire de la musique. Le rencontrer, ça te motive à croire en tes rêves et à travailler encore plus fort.