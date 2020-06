Vaud

«C’est uniquement pour ton bien que je te touche»

Un magnétiseur est accusé d’abus sexuels sur ses clientes. Depuis lundi, les plaignantes défilent devant la barre du Tribunal criminel du Nord vaudois et parlent de l’emprise que le gourou avait sur elles.

«Si tu parles, la thérapie ne fonctionnera pas»

Depuis lundi, le ballet des victimes se poursuit. «Il m’a dit que le seul moyen de sauver mon compagnon était de faire «ça.» J’avais envie de résister mais je n’y arrivais pas», a déclaré avec pudeur une belle infirmière qui avait consulté le médium pour sortir son conjoint de la toxicomanie. Elle a fini «en transes» devant cet homme qu’elle a accepté dans son lit conjugal. «Si tu parles, la thérapie ne fonctionnera pas», aurait menacé le gourou, qui selon les plaignantes, imposait le tutoiement dès la première séance. Interrogée sur son époustouflante crédulité, cette femme est revenue sur son état d’esprit au moment des faits, en 2014. «Il avait une telle emprise sur moi que j’en avais perdu la notion du bien et du mal, du juste et du faux. Je pense qu’il y avait une forme d’hypnose car il me murmurait des choses à l’oreille. J’étais dans une voie sans issue. Maintenant, je n’ai plus honte», a-t-elle déclaré. Mais, suprême humiliation pour la victime, l’accusé dit «ne même pas se souvenir» de ses rapports intimes avec l’accusatrice. Il a ensuite affirmé que le rendez-vous avec la femme n’était pas thérapeutique. «Pourquoi alors vous lui avez facturé 800 fr.», a répliqué Me Coralie Devaud, avocate de la plaignante. «Pour les énergies du passé en lien avec sa filiation», a mystérieusement répondu l’accusé. Le sexagénaire a ensuite essayé de se ressaisir en disant qu’il ne savait plus où il en était après 19 mois de détention préventive, une agression en prison et le décès de son papa. «Vous êtes surtout perdu dans vos mensonges», a enchaîné l’avocate.