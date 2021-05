Etats-Unis : «C’est vrai, il existe bien des enregistrements d’ovnis»

Barack Obama a laissé entendre qu'il détenait des informations sensibles sur l'existence d'extraterrestres dans une interview à la télévision.

Une fascination vieille comme le monde. La présence ou non d'extraterrestres dans notre galaxie est revenue dans l'actualité à la suite d’une interview pour le moins énigmatique de Barack Obama, mardi. Interrogé dans l'émission «The Late Late Show», l'ancien président américain a confirmé l'existence de vidéos authentiques d'objets aériens non identifiés. Il y a plusieurs années, le New York Times avait en effet fait sensation en diffusant des images intrigantes d'engins volants inconnus.