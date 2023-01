rangement: Cet accessoire pour réfrigérateur est en rupture de stock

Le plateau tournant peu encombrant conquiert désormais aussi le réfrigérateur et suscite un énorme engouement sur internet. Dans des vidéos, dont certaines ont été vues plus d’un million de fois, il est question du plateau tournant «Snurrad», un produit Ikea. «La meilleure chose que j’ai jamais trouvée chez Ikea», déclare le tiktoker australien Adrian Widjy. L’engouement a désormais pour conséquence que le plateau tournant est en rupture de stock dans de nombreux pays du monde, y compris en Suisse.

Des commentaires enthousiastes

Bien que le concept ne soit pas nouveau, il semble être une nouveauté pour de nombreux utilisateurs et utilisatrices: «C’est génial!» «J’en ai besoin» et «Quelle astuce pour le frigo!» ne sont que quelques-uns des commentaires que l’on trouve sous les nombreuses vidéos de TikTok. Diverses utilisatrices et utilisateurs montrent comment ils installent le plateau tournant et comment ils s’en servent ensuite pour «ne plus avoir à plonger la main dans le fond du frigo».