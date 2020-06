sortie Cinéma

Cet acteur porno raté est sûr qu’il mérite le succès

Il n’y a pas que le titre d’«Iniciales S.G.» qui est original. La trame de cette comédie noire regorge d’idées saugrenues.

Sergio (Diego Peretti), sa tronche, c’est un mélange de Gérard Darmon, Sylvester Stallone et Serge Gainsbourg. Cet acteur raté de 50 ans tourne dans des pornos et fait de la figuration à Buenos Aires, persuadé qu’il mérite mieux.

Sergio rencontre Jane (tiens, tiens…), une Américaine qui «n’est pas son genre», mais qui va pourtant se retrouver liée à lui à la suite d’un événement tragique et improbable…

Noir, provocateur, un brin surréaliste, le film de Rania Attieh et Daniel Garcia mélange comédie et drame avec singularité. Ah, ils n’ont peur de rien, les deux réalisateurs! Parfois saugrenu, souvent imprévisible, «Iniciales S.G.» (Ah, ce titre!) questionne frontalement les thèmes de la solitude et des travers humains. Un seul regret à émettre sur l’épilogue, trop facile.