Beyoncé évoque son album Renaissance

Beyoncé : «Cet album m’a permis de rêver durant une période effrayante»

Beyoncé sortira durant l’été 2022 le disque «Renaissance». Sa création a été un exutoire pour la chanteuse.

Après avoir dévoilé un single aux sonorités très house, «Break My Soul» qui figure dans le Top des tendances sur YouTube, Beyoncé a livré quelques détails prometteurs sur son album à paraître le 29 juillet 2022 . Intitulé «Renaissance», il devrait permettre de découvrir la chanteuse de 40 ans plus intimement.

«Créer cet album m’a permis de rêver et de trouver une évasion durant une période effrayante pour le monde. Cela m’a permis de me sentir libre et aventurière, à une époque où tout était figé. Mon intention était de créer un lieu sûr, sans jugement, libre de perfectionnisme et de réflexions excessives. Un endroit pour crier, se libérer, ressentir la liberté. C’était un beau voyage d’exploration», a expliqué sur les réseaux sociaux celle dont le dernier disque en date, «Lemonade», remonte à 2016.