Kyasma a connu un joli succès avec «Symphony For Technology», disque sorti en 2012 et qui lui a valu une nomination aux Swiss Music Awards. Si le groupe a ensuite disparu des radars aussi longtemps, c’était pour se réinventer. «On désirait trouver un nouveau son Kyasma. On a très mal vécu les comparaisons avec Muse et Queen sur le premier album. Du coup, le processus artistique de «The Party Is Over» a pris énormément de temps. On a travaillé sur près de 150 morceaux pour arriver à quelque chose qui nous apparaît comme unique», raconte Djamel Cencio, chanteur, qui vit et travaille comme producteur à Londres depuis 2017.