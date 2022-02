Décisions du Conseil fédéral : «Cet assouplissement des mesures est un soulagement»

Après la conférence de presse du Conseil fédéral, les milieux politiques et économiques ont salué la levée progressive des mesures sanitaires.

Le Conseil fédéral a jugé ce mercredi que «le moment était venu d’assouplir à nouveau les mesures de lutte contre le coronavirus». Il a ainsi décidé de supprimer dès jeudi 3 février l’obligation de travailler à domicile et la quarantaine des cas contacts et a mis en consultation deux variantes concernant la levée des mesures restantes. Les milieux politiques et économiques suisses saluent cette levée progressive des mesures sanitaires.

Pour le PS Suisse, «le Conseil fédéral choisit un cap raisonnable et nourrit ainsi l’espoir d’un retour prochain à une certaine normalité». Le parti se dit favorable à «une approche progressive tenant compte de la situation dans les hôpitaux et de l’évolution de la pandémie» car comme l’explique Mattea Meyer, coprésidente du parti, «avec une levée progressive des mesures, nous restons capables de nous adapter».

Le PLR «salue la fin de l’obligation de travail à domicile» et affirme que «pour les secteurs fortement touchés, cet assouplissement est un soulagement et permet de faire un pas important pour un retour vers la normalité». Il souligne aussi que les décisions du Conseil fédéral sont «un signe visant à encourager la responsabilité individuelle plutôt que de maintenir des mesures étatiques peu efficaces». Bien que favorable à de rapides assouplissements, le PLR estime qu’il est «erroné de se précipiter en assouplissant en une fois toutes les mesures». Il convient de suivre l’évolution de la pandémie avant d’agir.

Le Centre a également salué la levée progressive des mesures sanitaires. Rappelant que «le nombre de contaminations quotidien reste très élevé et que le pic de la vague Omicron n’est peut-être pas encore atteint», le parti a appelé à la vigilance, une nécessité «pour s’assurer un retour à la normale qui soit durable» car «l’essentiel est que la situation épidémiologique ne déstabilise plus notre système de santé et notre économie» a déclaré Charles Juillard, le vice-président du parti.

«Au bon moment»

Pour EconomieSuisse, «l’assouplissement des mesures arrive au bon moment». Dans un communiqué de presse, l’organisation considère ainsi que «le Conseil fédéral tient sa promesse de réexaminer et d’adapter en permanence les mesures de lutte contre le Covid-19». EconomieSuisse, qui se dit en faveur d’assouplissements «aussi poussés que possibles le 17 février», affirme encore que la suppression immédiate du télétravail et des quarantaines des cas contacts aide «beaucoup l’économie car elle facilite les activités au sein des entreprises».

De son côté, Travail.Suisse, l’organisation faîtière indépendante des travailleurs, est d’avis qu’«afin de protéger les travailleurs et de ralentir la propagation du virus, il faut maintenir des concepts de protection adaptés sur le lieu de travail et l’isolement imposé par les autorités» car une ouverture trop rapide et une augmentation des cas de maladie seraient contre-productives. Par conséquent, lors de la consultation, Travail.Suisse «soutiendra, dans une étape ultérieure, une suppression de l’obligation de certificat pour les restaurants, les manifestations et les entreprises de loisirs et de culture. En revanche, il faut maintenir l’obligation de porter un masque dans les espaces intérieurs accessibles au public, dans les transports publics et dans les magasins jusqu’à nouvel ordre» affirme-t-elle dans un communiqué .