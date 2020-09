Le jaune se décline sur les ongles

Quand il est question du vernis, la plupart des gens les préfèrent la discrétion. C’est-à-dire du rouge, du rose pastel ou une laque transparente. Vous êtes donc peut-être en train de hausser les sourcils en lisant cet article qui fait l’éloge du jaune. D’autant plus que cette teinte est généralement le signe d’un ongle en mauvaise santé.

Cette couleur gagne néanmoins à être connue. À New York, par exemple, les fashionistas se mettent au jaune moutarde et expérimentent différentes manucures jaunes comme vous pouvez le voir sur les posts Instagram ci-dessous. Il est donc temps de vous débarrasser de vos préjugés et de passer au jaune.