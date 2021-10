Vacances - Cet automne, les Suisses s’envoleront au chaud

Dans plusieurs cantons, les vacances d’automne ont déjà commencé. Dans les autres, elles ne sauront tarder. Et comme les conditions d’entrée ont été assouplies dans de nombreux pays et que la météo est assez favorable pour la saison, nombre de Suisses ont décidé de partir à l’étranger pour profiter encore un peu du beau et du chaud. C’est ce que rapporte lundi l’opérateur en ligne ebookers. Majorque, la riviera turque et Dubaï ont particulièrement le vent en poupe.