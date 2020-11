De plus en plus de solutions sont proposées pour remplacer les plastiques traditionnels. Des matériaux plus respectueux de l ’ environnement pourraient changer notre mode de vie dans les années à venir. Le laboratoire d’IndieBio, un accélérateur de biotechnologie installé à San Francisco , aux États-Unis, a développé un emballage naturel compostable , fabriqué à partir de ressources renouvelables comme les algues . Elles ont l ’ avantage d ’ aspirer de grandes quantités de CO2 au cours de leur croissance. Ce nouveau biomatériau peut donc bloquer l ’ oxygène plus efficacement que les emballages actuels en plastique, ce qui lui permet de conserver les produits frais plus longtemps.