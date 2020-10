Alors que la rencontre touch ait à sa fin et que le PSG me nait largement au score (6-1), le numéro 10 parisien s ’est retrouv é à proximité des bancs de touche. «Eh Ney!, lui lan ça le technicien français. Tu pourras me donner ton maillot à la fin?» Neymar s’ est a lors a pproch é et a tend u l’oreille. Moulin r éitéra sa demande et obtint l’acquiescement de la star.