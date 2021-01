On n’a pas deux fois l’occasion de faire une bonne première impression. Demandez donc à Armstrong Oko-Flex. Cet attaquant de 18 ans vivait un grand moment ce lundi puisque, profitant d’un effectif décimé par les cas de Covid-19, il a été appelé par le staff du Celtic Glasgow pour affronter Hibernian en championnat d’Écosse et a même effectué sa première apparition chez les professionnels.

Sur le banc au coup d’envoi, il est entré en jeu à la 60e. Mais, plutôt que sa prestation, c’est le moment précédant son apparition sur le terrain qui a fait parler. Et pas en bien.

Et pour cause: alors qu’il enfilait son maillot sur la touche, Oko-Flex a été aperçu avec des écouteurs aux oreilles. L’image a immédiatement provoqué de vives réactions auprès des supporters, s’empressant de pointer une attitude négligente et indigne d’un joueur de haut niveau.