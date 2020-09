Les Colis du cœur n’en finissent plus de distribuer des colis alimentaires. Entre la mi-juin et aujourd’hui, la fondation en a délivrés 56’297 sur huit lieux répartis dans sept communes. Cette deuxième phase avait pris le relais du dispositif d’urgence monté entre avril et juin aux Vernets par la Caravane de solidarité, au plus fort de la crise sociale due aux mesures de confinement et à la mise en veille de l’économie durant la phase aiguë de l’épidémie de covid-19: en six samedis, 16’000 colis avaient alors été donnés. Depuis juin, chaque mardi, entre 7500 et 8000 sacs sont offerts, rapporte dorénavant Pierre Philippe, le directeur des Colis du coeur. «Avant la crise, c’était 3500 par mardi. Et en 2014, 1500. La courbe est croissante. Maintenant, on doit s’habituer à 8000. Il s’agit d’un souci, car justement, on ne doit pas s’y habituer.»