Cet été, «c’est la galère pour trouver sa crème solaire»

À quelques jours du départ en vacances, panique à bord pour Sabrina. Il lui manque un élément essentiel: la crème solaire. Impossible pour la Genevoise à la peau sensible de se procurer sa marque de prédilection. «Le pharmacien m’a dit qu’ils étaient en rupture de stock et que leur fournisseur aussi, car ils n’avaient pas anticipé la canicule.»

Pénurie de crème pour bébé

Pris de court par les beaux jours

Rémi Lafaix, président de l’association genevoise des pharmaciens, PharmaGenève, lui n’est pas aussi certain. Il craint que son établissement n’arrive au bout de son approvisionnement d’ici peu. «On en a encore pour une ou deux semaines. Mais, je ne peux pas garantir qu’on tiendra tout l’été.» Pis: la plupart des produits ne peuvent pas être commandés. «Il y a pas mal de références indisponibles. Il faudra se rabattre sur d’autres fournisseurs, plus locaux et peut-être plus chers.»