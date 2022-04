Concours : Cet été, gagnez bien plus qu’un «retour à la normalité»

Profitez d’un été incroyable avec la personne de votre choix grâce à des pass VIP pour cinq festivals partenaires de 20 minutes.

Vous êtes fan de festivals et vous rêvez d’en faire plusieurs à la suite, alors vous êtes au bon endroit. Après des mois d’attente, il est à nouveau temps de faire la fête et de profiter de l’été à son maximum. Et ce n’est pas tout: le Golden Pass de 20 minutes vous offre un accès VIP pour deux personnes aux événements suivants: Montreux Jazz Festival, Paléo Festival, Gurtenfestival, l’OpenAir St. Gallen et Zurich Openair.