tendance en Europe: Cet été, l’alcool se boit en canette

La société britannique House of Canvino vend du vin italien (blanc et rosé pétillants) en canette. Ce conditionnement séduit les consommateurs des paya anglo-saxons et débarque en Europe.

Très populaires dans les pays anglo-saxons, les boissons alcoolisées en canettes arrivent en Europe cet été. Vins ou cocktails, il y en a maintenant pour tous les goûts.

Une image renouvelée

Selon Stéphane Bouchet-Dulas, enseignant en arts pratiques à l’École hôtelière de Lausanne (EHL) et expert des tendances dans le domaine des boissons, l’image de la canette était négative il y a encore une dizaine d’années. «Cette perception évolue depuis 5 à 6 ans, grâce aux Hard Seltzer, ces eaux aromatisées et peu alcoolisées qui ont démocratisé la canette.»

Boire du vin en canette n’est donc pas un sacrilège? «Le rosé, potentiellement plus fruité, va bien avec l’image de la canette. Une majorité de gens s’attend à y trouver une boisson gazeuse, ce contenant convient donc bien aux cocktails et au prosecco, par exemple. Actuellement, le manque de qualité ne se vérifie plus.»

Pour vous, une boisson en canette est-elle synonyme de mauvaise qualité? Oui Non Je n’ai pas d’avis.

Attirer les jeunes

Les Maîtres Vignerons de Saint-Tropez ont lancé leur canette de rosé en début d’année. Interrogé à cette occasion par la chaîne de télévision France 3, Frédéric Schaeffer, directeur général de cette coopérative, indique: «On veut toucher une cible jeune, et l’inciter à consommer ce type de boisson, en espérant plus tard pouvoir l’amener à consommer des vins de qualité supérieure.»

Pour Stéphane Bouchet-Dulas, plusieurs arguments penchent en faveur de la canette: «Le budget est la première raison de se tourner vers le choix de la canette. Ensuite, c’est le design. Les formats et les couleurs ont évolué et permettent une plus grande créativité que les étiquettes de bouteilles. Et cela attire l’œil.» Il ajoute: «La canette surfe sur des tendances, comme le Spritz, ce qui attire également les clients.»

Un meilleur bilan carbone

Légère et incassable, la canette en aluminium a d’autres avantages, au-delà de l’aspect esthétique de l’objet. Stéphane Bouchet-Dulas estime que «la canette présente moins de risques de coupures et de blessures. Elle est donc plébiscitée dans les festivals ou pour l’extérieur. De plus, elle se recycle facilement», même s’il ne pense pas que l’argument écologique soit le plus important pour les producteurs.

«Dans un même carton, on met 6 bouteilles soit 4,5 litres de vin, qui représentent entre 8 et 9 kilos ou 24 canettes, soit 6 litres de vin, ce qui représente 6,5 kilos. Le bilan carbone est meilleur côté canette», rappelle au «Figaro» Anne-Victoire Monrozier, qui a lancé la marque Miss Vicky Wine en 2020.

Facilité d’utilisation

Le Covid-19 et la vente à l’emporter ont également changé les habitudes de consommation. Pour la vigneronne Anne-Victoire Monrozier, «la canette répond à un besoin de consommation nomade, car moins fragile, et de quantité modérée: on est sur 25 cl.», explique-t-elle. Le vin nature de Canetta, avec contenant coloré et pratique, contient la quantité pour une petite envie d’apéro, soit 18,7 cl., l’équivalent d’un verre.

«Les mélanges déjà prêts – les prémix – ont démocratisé les cocktails. C’est simple et cela permet aux producteurs d’adapter la recette», avance Stéphane Bouchet-Dulas. Il observe un effet de mode, avec Perrier et San Pellegrino qui ont choisi la canette, et non le verre, pour leurs nouvelles gammes. Les mixologistes du bar Le Syndicat, dans le Xe arrondissement de Paris, suivent aussi la tendance, en proposant plusieurs boissons issues de collaborations. Le rappeur SCH a misé sur un Hard Seltzer, baptisé Féfé19.

Même Coca-Cola commercialise son propre cocktail en canette. Le lundi 13 juin, la multinationale a annoncé une collaboration avec Jack Daniel’s pour proposer un mélange whisky Coca prêt à l’emploi, pour «offrir aux consommateurs une expérience gustative qu’ils aiment, de façon pratique, cohérente et portable».