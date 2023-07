Suisse romande: Cet été, le tourisme s’annonce meilleur qu’avant le Covid

Les touristes de pays lointains sont de retour à Genève, moins dans le canton de Vaud. Lucien FORTUNATI

Les voyageurs affluent en Suisse romande, cet été. À Genève, «le carnet des réservations est déjà très bon. Les clients du Moyen-Orient ont répondu présent et viennent pour de longs séjours. Les touristes nord-américains sont également de retour», détaille Adrien Genier, directeur de Genève Tourisme. La visibilité pour les Suisses, Français et Britanniques est moindre, «car les réservations se font souvent à la dernière minute et dépendent beaucoup de la météo».

Le responsable espère que la part de marché des touristes indigènes, qui a explosé durant la pandémie (27% contre 18% en 2019), va se maintenir au même niveau. Mais au vu des excellents chiffres des derniers mois, Adrien Genier espère dépasser 2019. Objectif: plus 5%.

Retour timide des marchés lointains

Dans le canton de Vaud, on s’attend également à un bel été et ce malgré un retour «timide des marchés lointains à Lausanne et Montreux. Les grands groupes asiatiques (surtout venant de Chine et d’Inde) n’ont pas encore repris. On est plus sur du tourisme individuel, constate Emilie Lambelet de Vaud Promotion. En revanche, le tourisme d’affaires se porte très bien.» Constat intéressant à Lausanne: les hôtels 5-étoiles ont davantage de succès que les établissements à prix abordables. «C’est une clientèle aisée et habituée qui fait son retour.»

Les Alpes vaudoises, elles, sont toujours prises d’assaut par des touristes principalement suisses «en quête de fraîcheur. Cette année sera encore meilleure que 2022, avec un taux de réservation 10 à 15% supérieur», prédit la spécialiste. De son côté, la vallée de Joux enregistre une légère baisse, après des années Covid record.

Neuchâtel tire son épingle du jeu

Le canton de Neuchâtel est à la fête. «On est l’une des seules régions qui a pu tirer profit du Covid, relève Yann Egel, directeur de Tourisme neuchâtelois. Cette année, on enregistre +12% de nuitées hôtelières et +62% dans les campings par rapport à 2019. 2023 s’annonce quasi aussi bonne qu’en 2002 lors de l’exposition nationale suisse.» Des chiffres réalisés grâce au tourisme indigène, qui a grimpé durant la crise sanitaire et constitue désormais deux tiers de la clientèle, contre 50% par le passé. Cet été marque également le retour en force des Français. Les touristes italiens sont aussi de la partie, tandis que «ça peine encore du côté de l’Allemagne».

Le Valais fait figure d’exception

Les prévisions actuelles de réservations pour la parahôtellerie sont légèrement inférieures à celles de l’année précédente. Toutefois, Valais/Wallis Promotion observe «une plus grande croissance de la clientèle internationale en provenance d’Europe et surtout d’Amérique et d’Asie du Sud-Est, depuis 2022».